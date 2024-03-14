اليوم السابع
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الخميس، 14 مارس 2024 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش السورى يعلن تدمير 5 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريف حلب

الخميس، 14 مارس 2024 08:47 م
الجيش السورى يعلن تدمير 5 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريف حلب الجيش السورى
أ ش أ

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أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، تدمير 5 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب.


وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - "أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب تمكنت من إسقاط وتدمير 5 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والأهالي في المناطق الآمنة".


وكان الجيش السوري قد تمكن في السابع من الشهر الجاري من إسقاط وتدمير 3 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي "القنيطرة" و"إدلب".







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