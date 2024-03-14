الجيش السورى يعلن تدمير 5 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية بريف حلب

أ ش أ

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، تدمير 5 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب.



وذكرت وزارة الدفاع السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - "أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حلب تمكنت من إسقاط وتدمير 5 طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية للاعتداء على نقاط الجيش والأهالي في المناطق الآمنة".



وكان الجيش السوري قد تمكن في السابع من الشهر الجاري من إسقاط وتدمير 3 طائرات مسيرة للتنظيمات الإرهابية في ريفي "القنيطرة" و"إدلب".