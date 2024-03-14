الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز التعاون العربى فى مجال خدمات نقل الدم

بيشوى رمزى

دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة اليوم الخميس إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال خدمات نقل الدم ومشتقاته للاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال.



وقالت السفيرة أبوغزالة ، في بيان لها اليوم بمناسبة (اليوم العربي للمتبرعين بالدم لعام 2024) : "إن مجلس وزراء الصحة العرب أنشأ الهيئة العربية لخدمات نقل الدم عام 1979 إيماناً من المجلس بأهمية التنسيق العربي في مجال خدمات نقل الدم، كما يعد بند الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب".



وأوضحت أنه من أهم أهداف الهيئة العربية لخدمات نقل الدم ، تحفيز التبرع الطوعي بالدم ، وحث الدول الأعضاء على أهمية توفير الفحوصات اللازمة لضمان سلامة ومأمونية الدم في الدول العربية وتعزيز قنوات الاتصال مع المنظمات والمؤسسات العالمية المختصة في مجال نقل الدم ومشتقاته، والعمل على تدريب الكادر العامل بقطاع نقل الدم في الدول العربية حسب الحاجة لذلك، وعقد المؤتمرات العلمية والورش التي تخص نقل الدم، وحث الدول العربية للحصول على الاعتمادات العربية والعالمية في مجال نقل الدم.



وأشارت إلى أن يوم 12 مارس من كل عام يوافق اليوم العربي للمتبرعين بالدم، والذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) التي انعقدت في 14 مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب قراره رقم (18) بشأن "الهيئة العربية لخدمات نقل الدم"، والذي نصت فقرته الخامسة على "الموافقة على اختيار يوم 12 مارس من كل عام للاحتفال باليوم العربي للمتبرعين بالدم".



ونوهت السفيرة أبوغزالة بأن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم تعقد مؤتمرا عربيا حول نقل الدم كل عامين وتستضيفه إحدى الدول العربية، وقد اتخذ المجلس قراره رقم (18) بشأن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم في دورته العادية (58) مارس 2023، والذي نص على الترحيب باستضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الرابع عشر لخدمات نقل الدم لعام 2024 الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء في مجال نقل الدم.