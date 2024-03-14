البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري وإيديتا

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 180.260 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 100.562 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.534 مليون شهادة،

بينما استقر رصيد شهادات مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 595.371 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.270 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

قالت البورصة، إن هناك مالكان مستفيدان من الداخليين بمجموعة أي أف جي القابضة، بتحويل إصدار عدد (178879) شهادة إيداع مجموعة أي أف جي القابضة، مقابل عدد (357758) فقط من المجموعة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 497.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8%، والعرب على 8.95%، واستحوذت المؤسسات على 41.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين سهم، 45.5 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 153.7 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 7008 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.