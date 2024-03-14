الانتهاء من إنارة الطرق شمال جامعة دمياط بتكلفة 3 ملايين جنيه

دمياط معتز الشربيني

أعلن جهاز تنمية دمياط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ وإنارة الطريق شمال جامعة دمياط بطول 1500 متر، حيث تم تنفيذ الكابلات وعدد 42 عمودا مزدوجا وتركيب كشافات الليد بقدرة 100 وات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وأكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه الأعمال تهدف إلى استكمال رفع كفاءة وتجميل الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة ودعم الرؤية البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، تنفيذا لتوجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة المستمرة لاعمال التطوير الجارية بالمدن الجديدة.

يأتي ذلك فى إطار السعى المستمر لتحسين بنية المرافق وتطويرها بمدينة دمياط الجديدة، واستجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة نواب ومديرى الإدارات المعنية .