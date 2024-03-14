الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

محمود طه حسين

يواصل طلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات المقرر أن تنطلق 25 مايو 2024، وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتسليم الاستمارة للمدارس بعد تسجيلها كالتالى:

ـ شهادة ميلاد حديثة 2024 الأصل و3 صور منها و7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزى الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي، بالإضافة إلى إيصال سداد المصروفات الدراسية وإيصال دفع رسوم الامتحانت و طابع دعم مشروعات.. الإيصالات من أي مكتب بريد، و3 صوره من بطاقة الرقم القومي للطالب وصورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وأصل استمارة التقدم للامتحانات بعد مراجعتها بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادى زلطة، أكد أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية خلال الفترة من 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، مع مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين فى جداول الامتحانات، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو وحتى يوم 6 يونيو المقبل.