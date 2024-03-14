الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.