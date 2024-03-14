دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الحادث الإجرامي بحق ثلاثة رهبان مصريين فى دير قبطى فى مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب إفريقيا أمس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان الأربعاء - تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكل أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية.
وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.
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