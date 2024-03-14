اليوم السابع
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اعترافات المتهمين بسرقة هواتف بالشرابية: نفذنا 5 وقائع بأسلوب المغافلة

الخميس، 14 مارس 2024 04:00 ص
اعترافات المتهمين بسرقة هواتف بالشرابية: نفذنا 5 وقائع بأسلوب المغافلة جريمة سرقة الهاتف- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاملين متهمين بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الشرابية، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، وأشار المتهمين أنهما نفذا 5 وقائع سرقة هواتف محمول.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (عاملين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.
 






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