إعلام غزة: 2761 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال 160 يومًا من الحرب

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قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2761 مجزرة راح ضحيتها، 38341 شهيدًا ومفقودًا، من بينهم 13790 من الأطفال، و9100 من النساء.



وأضاف المكتب - في بيان بأحدث إحصائيات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع لليوم 160 - أن 27 طفلاً استشهدوا نتيجة للمجاعة وتم تسجيل 364 شهيدًا من الطواقم الطبية، و48 من الدفاع المدني، و133 شهيدًا من الصحافة.



وأشار البيان إلى أن 17000 طفل يعيشون بدون والديهما أو بدون أحدهما، وهناك 11000 جريح بحاجة للسفر للعلاج من أجل إنقاذ حياتهم، و 10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.



وأوضح أن هناك 700000 مُصاب بالأمراض المُعدية نتيجة النزوح، و8000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، وهناك 60000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.



وقال البيان إن هناك 350000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، و269 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.



وأوضح البيان أن هناك مليوني نازح في قطاع غزة، ودمر الاحتلال 166 مقرًا حكوميًا، و100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و305 مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي، كما دمر الاحتلال 223 مسجدا بشكل كلي، و289 دمرها بشكل جزئي، إلى جانب تدمير 3 كنائس، و200 موقع أثري وتراثي.



وأشار المكتب إلى أن الاحتلال دمر 70000 وحدة سكنية الاحتلال كليًا، و290000 جزئياً بشكل جعلها غير صالحة للسكن، وذلك بعد أن ألقى 70000 طن من المتفجرات على غزة..وأخرج الاحتلال 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهدف 155 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف.