إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الشرقى أمام مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى أمام مركز المنيا.
انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي إمام مركز المنيا نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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