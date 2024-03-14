إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالمنيا

أصيب 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة العمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغه المركزى، لتلقى العلاج اللازم، تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.