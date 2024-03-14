وقال متحدث "أونروا" - في تصريح خاص لشبكة RT الإخبارية الروسية الأربعاء - إن الأهمية الرمزية لـ "أونروا"؛ هي السبب وراء مهاجمة إسرائيل للوكالة بشكل مستمر و"اضطهادها بكل الطرق الممكنة"، مشيرا إلى أن "استمرار وجود الوكالة في قطاع غزة يعتمد على المجتمع الدولي".

وأضاف أن"الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم، كما نخشى أن تنتشر الوفيات على نطاق واسع ليس فقط بسبب القصف، لكن أيضا بسبب الجوع"، موضحًا أن "27 شخصا توفوا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 25 طفلا، و12 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي".

ونبه إلى أن هناك انتشارا ملحوظا للأمراض، بعضها لم يكن شائعا من قبل، مثل التهاب الكبد الوبائي، كما أن المدارس والمراكز الطبية باستثناء المستشفيات والصرف الصحي، "مدمرة بالكامل".

وأوضح متحدث "أونروا" أن "المساعدات المحمولة جوا لا تكفي لإطعام مليوني و300 ألف شخص، وأن "أنجح طريقة لتوصيل الغذاء إلى سكان قطاع غزة هي عبر المعابر الحدودية البرية".