أهالى الإسكندرية يستمتعون بالطقس الدافئ على الكورنيش في خامس ليالي رمضان.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم الخميس، توافد المواطنون علي كورنيش الإسكندرية ليلا للاستماع بطقس عروس البحر المتوسط في ليالي رمضان .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 مارس 2024 إلى الثلاثاء 19 مارس 2024، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى : - الخميس 14 مارس والجمعة 15 مارس 2024

يسود طقس دافىء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- السبت 16 مارس 2024

أمطار خفيفة بنسبة حدوث ( 30% تقريبا) قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

- اعتبارا من الأحد 17 مارس 2024، أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

- الأحد 17 مارس 2024

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- الاثنين 18 مارس 2024

أمطار متوسطة بنسبة حدوث ( 60% تقريبا) على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث ( 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الثلاثاء 19 مارس 2024

أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.