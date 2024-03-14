أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-3-2024.



إيقاف تداول 15 سهمًا أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجهينة للصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والتعمير والاستشارات الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعبوات الطبية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأم بي للهندسة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وجي بي كوربوريشن، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.



البورصة تربح 15 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 497.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8%، والعرب على 8.95%، واستحوذت المؤسسات على 41.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين سهم، 45.5 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 153.7 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 7008 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.744 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.08%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 109.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.74%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.33%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 123.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 38.3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.69%.

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.827 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 25.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 43.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.