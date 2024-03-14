أخبار البورصة اليوم الخميس 14-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 14-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجهينة للصناعات الغذائية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والتعمير والاستشارات الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعبوات الطبية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأم بي للهندسة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وجي بي كوربوريشن، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 497.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.8%، والعرب على 8.95%، واستحوذت المؤسسات على 41.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين سهم، 45.5 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 153.7 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 31316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13345 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 7008 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1503 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 20 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 138.3 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 515.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والمهندس للتأمين، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 3 آلاف سهم، 147 سهمًا، 15 ألف سهم، 34.4 ألف سهم، 6219 سهم، 3.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 650 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 10 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 141.5 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، عن شراء المساهم ميدفيرت مصر للاستثمار عدد 131.1 ألف سهم بسعر 10.44 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.819% إلى 15.079%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء المساهم Blom invest bank عدد 10.5 مليون سهم بسعر 3.07 جنيه بقيمة إجمالية 32.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.459% إلى 5.5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.



مينا فارم أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات قدرها 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 10.29%، وبلغ صافي الربح 206.5 مليون جنيه مقارنة مع 274.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 24.88%.