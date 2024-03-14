أخبار × 24 ساعة.. طرح الأرز فى منافذ وزارة الزراعة بـ27 جنيهًا للكيلو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير التعليم: 8 مايو موعد انطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
التعليم العالى: فتح باب التقدم لبرامج منح بإسبانيا وإيطاليا ورومانيا وقبرص
وزارة الخارجية تتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة بجنوب أفريقيا
وزارة التعليم تحذر المدارس من عقد امتحانات من 4-7 مايو أعياد المسيحيين
وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024
وزير التعليم العالى: إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات
وزارة الأوقاف: فتح باب الاستعلام عن تظلمات مسابقة إمام وخطيب تعاقد 2023
وزير الإسكان يُتابع موقف وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" بـ6 مدن جديدة
وزارة الزراعة تطرح الأرز فى منافذها بـ 27 جنيهاً للكيلوجرام
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