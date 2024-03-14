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أخبار × 24 ساعة.. طرح الأرز فى منافذ وزارة الزراعة بـ27 جنيهًا للكيلو

الخميس، 14 مارس 2024 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة.. طرح الأرز فى منافذ وزارة الزراعة بـ27 جنيهًا للكيلو أرز - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
 
 
 
 
 
وزير التعليم: 8 مايو موعد انطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية
 
التعليم العالى: فتح باب التقدم لبرامج منح بإسبانيا وإيطاليا ورومانيا وقبرص
 
وزارة الخارجية تتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة بجنوب أفريقيا
 
وزارة التعليم تحذر المدارس من عقد امتحانات من 4-7 مايو أعياد المسيحيين
 
وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024
 
وزير التعليم العالى: إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات
 
وزارة الأوقاف: فتح باب الاستعلام عن تظلمات مسابقة إمام وخطيب تعاقد 2023
 

 







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