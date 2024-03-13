30 مليون جنيه لتوصيل 8000 وصلة مياه مجانية للقرى الأولى بالرعاية في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أنه تم استهداف 60 قرية داخل مراكز المحافظة لتوصيلات وصلات المياه النقية ضمن برتوكول مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، البرتوكول الثالث، بإجمالى 30 مليون جنيها مصريا تستهدف عملية التواصل القرى الأولى بالرعاية بالمجان

يذكر أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 4815 وصلة من أجمالى 8000 وصله مستهدفه في 60 قرية بمحافظة سوهاج بالتنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.... نتابع

هذا وقد واصلت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

وأكد محمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج ، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.