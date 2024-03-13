212 طائرة وسفينتان و521 شاحنة تنقل 21 ألف طن مساعدات إماراتية لغزة

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أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في الإمارات، تكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة خلال شهر رمضان، من خلال مبادرات تنفذها الجهات المعنية بتقديم العمل الإنساني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وذكر المجلس أن المبادرات الجديدة للمساعدات الإماراتية خلال شهر رمضان المبارك تغطي مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات المرتبطة بأداء العبادات وتجسد التزام دولة الإمارات المستمر بقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأوضح أن هذه المبادرات تأتي استمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.



وقال رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية الإماراتية الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إن توجيهات الشيخ محمد بن زايد تأتي في إطار اهتمامه بالأوضاع الإنسانية للأشقاء في فلسطين، وحرصه على التخفيف من المعاناة التي يمر بها سكان قطاع غزة.



وأشار إلى إلى أن مواقف الإمارات الأخوية تجاه الشعب الفلسطيني راسخة على مدار العقود الماضية، مؤكداً أن الدولة لن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم.



ولفت إلى أن الجهات الإماراتية المعنية بمجال العمل الإنساني تعمل في هذا الصدد على تحقيق الاستدامة في إمدادات المبادرات الإغاثية والإنسانية الراهنة، وإطلاق مبادرات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزاً لروح التضامن الإنساني وتلبية الاحتياجات اللازمة لسكان قطاع غزة خلال الشهر الفضيل.