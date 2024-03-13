موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر غدا الخميس 14/3/2024.. رابع أيام رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر، غدا الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، غدا الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الأقصر غدا الخميس 14/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وسبعة وثلاثون دقيقة (04:36 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، غدا الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:36 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:59 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:59 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:12 مساءً.