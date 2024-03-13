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موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر غدا الخميس 14/3/2024.. رابع أيام رمضان

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:00 م
موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر غدا الخميس 14/3/2024.. رابع أيام رمضان مأذنة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر، غدا الخميس، رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، غدا الخميس 14/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الأقصر غدا الخميس 14/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وسبعة وثلاثون دقيقة (04:36 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، غدا الخميس 14/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:36 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:59 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:59 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:12 مساءً.

 







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