ما هى فدية الحامل إذا أفطرت فى رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

كتب لؤى على

ما هى فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، حيث كان نص السؤال ما فدية الحامل إذا أفطرت في رمضان؟ حيث إنّ زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، وما مقدارها؟ وفي أي وقت تُسدَّد؟، وجاء رد الدار كالآتى:

إذا قرَّر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.