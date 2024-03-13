للحريفة وبس.. الكرة الشراب رجعت في دورات دمياط الرمضانية

"للحريفة فقط" عنوان دورات رمضان في دمياط هذا العام، اهتمام كبير بتنظيم تلك الأنشطة كونها أحد مظاهر احتفال الدمايطة لاستقبال شهر رمضان الكريم، غير أنها قدمت هذا العام نموذج مختلف "عودة الكرة الشراب" مظهر يعود بنا إلي الزمن الجميل.

في أحياء دمياط الشعبية انطلقت دورات رمضان بمشاركة شباب المحافظة، مباريات شهدت تقديم مواهب صاعدة في عالم كرة القدم، أيضا تضمنت مشاركة بعض اللاعبين من مشاهير الدورات الرمضانية، يتنافس الجميع على تقديم أفضل نسخة هذا العام والجمهور هو المقياس.

توافد الأهالى يوميا على الساحات الرياضية وملاعب الاحياء الشعبية لمتابعة فرقهم المفضلة وأيضا بعض اللاعبين، مشاركة واسعة من الأهالي لمشاهدة تلك المباريات، لكن عودة "الكرة الشراب" كانت سببا في ارتفاع نسبة الإقبال على مشاهدة دورات رمضان في دمياط كونها أحد عناوين الزمن الجميل.

مكتشفين المواهب بالأندية الشعبية يتجولون أيضا بحثا عن مواهب جديدة لتدعيم قطاعات الناشئين، أصبحت دورات رمضان محط اهتمامهم الأمر الذي دفع الشباب للمشاركة وتقديم أفضل المهارات بحثا عن فرصة في عالم الساحرة المستديرة.

نجحت دورات دمياط الرمضانية هذا العام في جذب الشباب مجددا للساحات الرياضية، أيضا كانت عاملا مساعدا لعودة كشاف المواهب، ويظل عودة "الكرة الشراب" أبرز عناوين دورات دمياط الرمضانية