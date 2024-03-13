القاهرة الإخبارية: كبيرة مستشاري بايدن تؤكد أهمية إنقاذ الأرواح بغزة وتوسيع العمليات الإنسانية

إبراهيم حسان

ذكرت صحيفة بولتيكو الأمريكية، أن كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، سامانثا باور، أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقف بايدن المعارض لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية، وأن الهجوم على رفح سيقوض مساعي بناء رصيف بحري بالقطاع.

أضافت الصحيفة، أن كبيرة مستشاري بايدن، أكدت أن المساعدات التي تصل غزة غير كافية رغم تواصل جهود توصيل المساعدات، وأكدت أهمية إنقاذ الأرواح في قطاع غزة وتوسيع نطاق العمليات الإنسانية به.

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بفتح معابر إضافية تعزز دخول مساعدات أكبر إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 72 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.