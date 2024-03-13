الصومال يرحب بمخرجات اجتماع الجامعة العربية بشأن التسوية في ليبيا

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رحبت الحكومة الصومالية، بمخرجات الاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية والذي شارك فيه الأطراف الليبية الرئيسية، بما في ذلك رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى، لدعم عملية التسوية السياسية الهادفة إلى تسهيل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في دولة ليبيا.



وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصومالية - دعم الصومال الثابت لوحدة وسيادة الأراضي الليبية، وتأييد كافة المبادرات العربية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا.



وأشار البيان إلى أن "إدراكًا للأهمية القصوى لهذه المساعي، يؤكد الصومال على الدور المحوري لهذه الإجراءات بما يساهم في الوصول لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لجميع شرائح الشعب الليبي".