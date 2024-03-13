الحبس 15 سنة لشخص زور مستندات رسمية فى كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية بمعاقبة شاب حاصل على دبلوم صناعى بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية الحكومية، كما قررت مصادرة المحررات وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 10418 سنة 2023 قسم أول كفر الشيخ، والمقيده برقم 3892 لسنة 3670 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.م.س.ع.خ"، 21 سنة حاصل على دبلوم صناعى، مقيم بمدينة كفر الشيخ إلي محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته جنائيا، لأنه في تاريخ سابق ليوم 15 أكتوبر 2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ اشترك مع آخر مجهول في تقليد شعار الجمهورية واختام إحدى الجهات الحكومية، مكتب تصديقات كفر الشيخ التابع لوزارة الخارجية، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو عقد العمل الخاص بـ"ع.ا.ك.أ"، بأن مهره بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم مكتب تصديقات كفر الشيخ التابع لوزارة الخارجية المقلدين ووقع عليهما توقيعات الموظفين المختصين زورا.

كما ارتكب تزويرا في استمارة الرقم القومى لـ"ع.ا.ك.ا" بأن أثبت بيان الوظيفة على خلاف الحقيقة، واستعمل المحررات المزورة موضوع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق، وقدمت تلك المحررات المزورة لـ" ع. ا.ك.ا"، لتقديمها لمركز إصدار بطاقات الرقم القومي، كما استولى على مبلغ مالي من المجني عليه نظير ذلك.

وفي التحقيقات التي تمت أمام عمرو العوضي، رئيس النيابة الكلية بكفر الشيخ، أدلى المقدم خالد الشستاوي، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بمنطقة وسط الدلتا، بأقوله بأنه يشهد بقيامه بضبط استمارة الرقم القومى خاصة "ع.ا.ك.ا"، مثبت فيها بخانة المهنة مدير مبيعات بالخارج استنادا إلى عقد عمل ممهور باختتام مقلدة بشعار الجمهورية، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية التابع لكفر الشيخ، وأسفرت التحريات عن قيام المتهم بإيهام صاحب تلك الاستمارة بقدرته على إنهاء الأوراق الحكومية وتحصل منه علي مبلغ مالي، كما قام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير توقيعات الموظفين المختصين على عقد العمل واستمارة الرقم القومي، ومهرها بالاختام المزورة بشعار الجمهورية، ومكتب تصديقات وزارة الخارجية التابع لكفر الشيخ.

وبسؤال المجني عليه "ع.ا.ك.ا" في النيابة العامة قرر قيام المتهم بايهامه بقدرته على إنهاء إجراءات الأوراق الحكومية، وتحصل منه علي مبلغ مالي نظير ذلك، وبالتحري لدى مكتب اصدارات الرقم القومي تبين عدم تسجيل تلك الاستمارة به، كما تبين أن المتهم هو الذي قام بكتابة الاستمارة بخط يده، وأن المجني عليه لم يكتبها، وبتداول الجلسات في تلك القضية بالمحكمة أصدرت حكمها السابق.