"الأونروا" تطالب الدول باستئناف التمويل فى ظل الأوضاع المأساوية بغزة

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أكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأونروا بالشرق الأوسط ، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تكاد تكون كارثية في قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في المساعدات الإنسانية بشكل عام.



وطالبت حمدان - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - الدول باستئناف التمويل للوكالة، حيث إن الأونروا لازالت تعاني من عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى المناطق نظرا للظروف المأساوية التي يمر بها النازحون في قطاع غزة والأعداد الهائلة للنازحين.



وأشادت بالخطوة التي قامت بها كل من: كندا والسويد باستئناف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أنها خطوة إيجابية ومهمة جدا في هذه الأثناء، مشددة على ضرورة دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.