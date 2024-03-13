اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 مارس 2024 10:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"الأونروا" تطالب الدول باستئناف التمويل فى ظل الأوضاع المأساوية بغزة

الأربعاء، 13 مارس 2024 09:01 م
"الأونروا" تطالب الدول باستئناف التمويل فى ظل الأوضاع المأساوية بغزة الأونروا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة الأونروا بالشرق الأوسط ، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تكاد تكون كارثية في قطاع غزة مع استمرار النقص الحاد في المساعدات الإنسانية بشكل عام. 


وطالبت حمدان - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - الدول باستئناف التمويل للوكالة، حيث إن الأونروا لازالت تعاني من عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى المناطق نظرا للظروف المأساوية التي يمر بها النازحون في قطاع غزة والأعداد الهائلة للنازحين.


وأشادت بالخطوة التي قامت بها كل من: كندا والسويد باستئناف تمويل وكالة الأونروا، مؤكدة أنها خطوة إيجابية ومهمة جدا في هذه الأثناء، مشددة على ضرورة دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأونروا في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها قطاع غزة.







الأونروا

غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة