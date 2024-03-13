إدارة دمياط التعليمية تنظم كرنفالا للأنشطة المتنوعة

نظمت إدارة دمياط التعليمية كرنفال ورش عمل الأنشطة الصفية واللاصفية لعدد من الطلاب المدارس، وذلك بمدرسة دمياط الاعدادية بنين، و بحضور د.إيناس جاد مدير عام الخدمات التعليمية والشئون التنفيذية بالديوان ،محمد الحمزاوى مدير عام الإدارة، والدكتورة رحاب البراشي مدير المتابعة وتقويم الأداء بالديوان.

تفقد الحضور ورش العمل المتميزة وتم حوار بين الطلاب و الحضور على كيفية العمل داخل الورش المختلفة، كما تخللت الورش بعض الفقرات الفنية والوطنية المتنوعة

وكان محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط قد وجه بضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم ، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.