أهالى نجع الشيخ بريك بالبلينا: نشكر الرئيس والتحالف الوطنى على كل شيء حلو قدموه لنا.. فيديو

قال عمار محمد أحمد، أحد أهالى القرية القرية كانت معدومة من كل خدمات منذ 50 سنة، كان أهالى القرية يعانون من عدم وجود مياه صالحة للشرب، ولكن مع التحالف الوطنى، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

برعاية الأسر الأولى بالرعاية قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى، بتنفيذ مشروع حيوى ومهم بالقرية وهو مشروع توصيل مياه الشرب النظيفة الأمر الذى رسم الفرحة على وجوه الأهالى نشكر التحالف الوطنى على كل الخدمات نشكر الرئيس السيسى على كل شيء حلو تم تقديمه ونشكر جمعية الاورمان على التنفيذ.

قال أحد الأهالى بالقرية، إن التحالف الوطنى جعل كل شيء بالقرية مختلف ونشكر الاورمان على ما قدمته نحن في الماضى كنا نشرب من مياه الطلمبات الحبشية التي تجلب لنا المياه من باطن الأرض هذه المياه ملوثه بمياه الصرف الصحى والان نحن نشرب المياه العذبة النقية لها طعم ومزاق مختلف شكرا للرئيس السيسى شكرا للتحالف الوطنى.

ويضيف حجازى عبدالحميد، كنا نشرب من مياه الطلمبات والأن نشرب من مياه نقيه الأورمان عضو التحالف الوطنى قامت بمد خط المياه لنا من مسافة 200 متر تقريبا والحمد لله الوضع تغير تماما وكل منزل به عدد 2 حنفيه حنفيه بالمطبخ وحنفيه بالحمام .

ويقول أبوالحسن حمدان هريدى، نشكر التحالف الوطنى ونشكر الأورمان كنا نشرب مياه لونها أصفر لسنوات طويلة كانت تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال والكبار كنا نعانى من مشاكل في البطن والأن الوضع أصبح أكثر من ممتاز مياه الشرب والوصلات دخلت كل بيت بالرغم من صعوبة الطرق والكتل السكنية في أماكن بعيدة إلا أن التحالف الوطنى تمكن من توصيل المياه لنا بالمنازل.

وتؤكد سيدة من القري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللتحالف الوطنى وجمعية الأورمان على ما كل الخدمات المقدمة لنا كنا نشرب من الطلمبه الحبشية الموجودة أمام المنزل وكانت تعمل على بئر مخلوط بمياه الصرف والأن المياه العذبة النقية بالمنزل طعمها ليس له مثيل الطعم غير مياه الطلمبه وغيرت حياتنا تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى أنه تم إستهداف 60 قرية داخل مراكز المحافظة لتوصيلات وصلات المياه النقية ضمن البرتوكول المبرم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج البرتوكول الثالث بإجمالى 30 مليون جنيها مصريا تستهدف عملية التواصل القرى الأولى بالرعاية بالمجان

ومنذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 4815 وصلة من أجمالى 8000 وصله مستهدفه في 60 قرية بمحافظة سوهاج بالتنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.... نتابع

هذا وقد واصلت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، تنفيذ المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

وأكد محمد سعد مدير جمعية الأورمان بسوهاج ، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقية، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.