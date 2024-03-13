أمن الأقصر يضبط شخصين للاتجار في الألعاب النارية بحوزتهما 5 آلاف صاروخ

الأقصر - أحمد مرعى

نجحت مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على 2 تجار ا لألعاب النارية بشهر رمضان المبارك، وبحوزتهما 5 آلاف صاروخ العاب نارية قبل بيعها في الأسواق، فيما أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن الأقصر معلومات من قسم شرطة بندر الأقصر بوجود مخزن للألعاب النارية كائن بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث بندر شرطة الأقصر، تم التأكد صحة المعلومات وتم مداهمة المخزن بشارع جانبي متفرع من شارع التلفزيون بمدينة الأقصر، وتم ضبط الشخصان، طالبين جامعيين، وبحوزتهما كمية كبيرة من مختلف أنواع الألعاب النارية بعدد 5000 قطعة صاروخ، تقدر بقيمة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقروا بحيازتها بهدف الإتجار وبيعها خلال شهر رمضان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، وأمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بحبس الشخصان المتهمون باتجار الألعاب النارية وترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.