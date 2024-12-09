48 مليون جنيه لإحلال وتجديد لوحات تشغيل طلمبات روافع خط مياه قنا - سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن البدء فى أعمال إحلال وتجديد لوحات الكهرباء الخاصه بتشغيل طلمبات روافع مياه خط قنا _ سفاجا بعدد "13 رافع"، وكذلك احلال وتجديد لوحات الجهد المتوسط بتكلفة اجمالية 48 مليون جنيه.

وأكدت الشركة، توريد طلمبات لروافع المياه، وأن أعمال الإحلال والتجديد ضمن خطة الشركة لتأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تأمين التيار الكهربائي بالمحطات وروافع المياه مما يساهم في تحسين كميات المياه المنتجة.

ومن جهة أخرى شدد رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر على الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة بكافة محطات ومواقع الشركة مع التأكيد على الالتزام بإجرءات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العاملين ببيئة العمل وتواصل الشركة اتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.