الرئيسية أخبار عربية 4 غارات استهدفت مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق الإثنين، 09 ديسمبر 2024 08:53 م دمشق وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وأوضحت تقارير إخبارية أن 4 غارات استهدفت مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق. وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بسماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق، وذلك حسبما قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. مشاركة بشار الأسد سوريا سوريا بشار الأسد بشار الاسد سوريا الرئيس السوري بشار الأسد محمد راتب النابلسي اين ذهب بشار الاسد فاروق الشرع هل سوريا تحررت اسماء الاسد احداث سوريا الان رئيس سوريا العلويين اخر اخبار سوريا الان اين بشار الاسد المعارضة السورية دمشق بشار اسد سقوط نظام الاسد مغادرة بشار الاسد بشار الاسد يغادر سوريا هل تحررت سوريا ماذا حدث فى سوريا ماذا حدث لبشار الاسد هروب بشار مصير بشار الاسد كيف تحررت سوريا دمشق الان محمد البشير محمد البشير سوريا من هو محمد البشير محمد البشير رئيس حكومة الانقاذ سوريا لحظة بلحظة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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