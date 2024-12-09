وكالات

وأوضحت تقارير إخبارية أن 4 غارات استهدفت مطار المروحيات في عقربا بريف دمشق.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بسماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة السورية دمشق، وذلك حسبما قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.