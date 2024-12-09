اليوم السابع
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12 يناير.. الحكم على متهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:30 م
12 يناير.. الحكم على متهم بقضية "أحداث أبو النمرس" هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده الصاوى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، حجز جلسة الحكم على متهم في إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بأحداث أبو النمرس لجلسة 12 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.







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