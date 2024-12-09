اليوم السابع
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وزير خارجية إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار فى غزة دون التوصل لاتفاق المحتجزين

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:04 ص
وزير خارجية إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار فى غزة دون التوصل لاتفاق المحتجزين قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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