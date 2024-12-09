اليوم السابع
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وزير المالية السوري: عودة المصارف إلى العمل بدءا من الغد.. ونرتب الأوراق

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 05:47 م
وزير المالية السوري: عودة المصارف إلى العمل بدءا من الغد.. ونرتب الأوراق مداخلة الدكتور رياض عبد الرؤوف
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية السوري، إنّ الحكومة تعمل على إعادة ترتيب الأمور في سوريا، والأجهزة المالية أصبحت تعمل بعدما كانت متوقفة خلال اليومين الماضيين، وغدا ستعمل جميع المصارف.

وأضاف "عبد الرؤوف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الصورة أصبحت واضحة الآن، وجميع المصارف ومديريات المالية في المحافظات المختلفة ستقدم خدماتها، وغدا ستكون بداية للعجلة المصرفية".

وتابع وزير المالية السوري: "كل وزارة أبلغت العاملين لديها بأن العمل سيتم استئنافه غدا، ومطلوب من الجميع العودة إلى مكاتبهم لبدء العمل كالمعتاد، والحالة الاقتصادية ستعود إلى أفضل مما كانت عليه شيئا فشيء".

وواصل: "خلال اليوم وجزء من الأمس، كانت هناك تأمينات لمراكز العمل الأساسية، وسيتم استكمال هذه التأمينات خلال اليوم، ومن أجل ذلك، لم نطلب من أحد العمل اليوم، لأننا نستكمل أعمال التأمين حول الفروع ومراكز العمل، وبدءً من الغد سنشهد حركة اعتيادية ومنضبطة وبالتالي، يمكن للجميع العمل، والأمور هادئة في دمشق هادئة، وجزء من المؤسسات بدأ بالعمل وإعادة تنظيم المراكز الإدارية المختلفة".
 







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