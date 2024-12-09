وزير التجارة السورى للقاهرة الإخبارية: لدينا مخزون من القمح يكفى عاما كاملا

كتب محمد عبد العظيم

قال وزير التجارة السوري للقاهرة الإخبارية، إننا لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي عاما كاملا.. ومخزون السلع التموينية يصل إلى 6 أشهر.

وأضاف وزير التجارة السوري: جميع التجار أبدوا استعدادهم لضخ السلع الأساسية في الأسواق كافة.

وتابع وزير التجارة السوري: الاقتصاد السوري يسير على الاتجاه الصحيح.. واستعادة الاستقرار في الأسواق تحتاج إلى بعض الوقت.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.