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وزير التجارة السورى للقاهرة الإخبارية: لدينا مخزون من القمح يكفى عاما كاملا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 03:34 م
وزير التجارة السورى للقاهرة الإخبارية: لدينا مخزون من القمح يكفى عاما كاملا سوريا
كتب محمد عبد العظيم

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قال وزير التجارة السوري للقاهرة الإخبارية، إننا لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي عاما كاملا.. ومخزون السلع التموينية يصل إلى 6 أشهر.

وأضاف وزير التجارة السوري: جميع التجار أبدوا استعدادهم لضخ السلع الأساسية في الأسواق كافة.

وتابع وزير التجارة السوري: الاقتصاد السوري يسير على الاتجاه الصحيح.. واستعادة الاستقرار في الأسواق تحتاج إلى بعض الوقت.

وأعلن التليفزيون الرسمي السوري، أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.

 







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