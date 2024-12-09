وزيرة التنمية المحلية تشارك في الحفل الختامي لمشروع تطوير المناطق الحضرية

كتب على عبد الرحمن

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مساء اليوم فى الحفل الختامى لمشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية الذى نظمه صندوق التنمية الحضرية فى مقر المتحف القومى للحضارة، بحضور السادة محافظو البحيرة وأسوان وأسيوط والقليوبية ونائبة محافظ الإسكندرية والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة كوالمان -المديرة القطرية لـ Giz وعدد من ممثلى السفارة الألمانية والاتحاد الأوروبى بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات.

ويأتى الاحتفال بمناسبة انتهاء مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية بالمناطق الحضرية والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولى والاتحاد الأوروبى والذى تضمن مجموعة من المشروعات وأنشطة التطوير المقترحة فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط لتسخين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية.

ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى على جهودها فى المشروعات المنفذة على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، مشيدة بالنتائج التى حققها هذا المشروع بالمحافظات المستهدفة ومن بينها مشروعات التطوير فى محافظة البحيرة.

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لوجود مشروعات تنموية جديدة فى عدد من المحافظات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين ومن بينهم وكالة التعاون الدولى الألمانية Giz.

كما أشادت د.منال عوض بالمشروعات التى يقوم بها صندوق التنمية الحضرية لخدمة مختلف فئات المجتمع المصرى فى جميع محافظات الجمهورية والتى حققت نجاحاً كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة المصرية تضع التنمية العمرانية المستدامة على رأس أجندتها التنموية.. لاسيما تطوير وتحسين المناطق العشوائية، مشيرة إلى سعى الوزارة إلى تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية من خلال وضع خطط استراتيجية للتطوير بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير البنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى تحسين الطرق والمواصلات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تمكين المجتمعات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية حيث يتم تنفيذ مشروعات عديدة لإعادة توطين السكان فى مشروعات إسكان اجتماعى متكاملة مثل "بشائر الخير" و"الأسمرات".

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية الذى تم تنفيذه فى المحافظات الثلاث حقق العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها: تعزيز الكفاءات المؤسسية مما ساهم فى تحسين نظم الإدارة والتخطيط على المستوى المحلى.. وكذا تنفيذ مشروعات نموذجية ناجحة حيث شهدت محافظات الإسكندرية والبحيرة وأسيوط تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحى والنقل الحضرى.

وخلال الحفل شهدت وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين عرض المسرح الحضرى وجولة فى معرض الصور، كما استمعت السيدة الوزيرة إلى كلمات للسادة المحافظين والمهندس خالد صديق وممثلى الوكالة الالمانية والاتحاد الأوروبى.