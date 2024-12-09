وزيرة التنمية المحلية تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مجالات التعاون المشترك

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الاثنين غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وفريق عمل مشروع الدعم الفنى بالوزارة .

وشهد اللقاء استعراض كافة التفاصيل الخاصة بمجالات عمل مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والأربعة مكونات الخاصة به والأنشطة المتعلقة بالمشروع وهى السياسات العامة للتنمية المحلية ونظم عمل الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية والتطوير المؤسسى للوزارة والمحافظات وبناء القدرات ، كما تم استعراض كافة المشروعات التى يتم العمل فيها فى إطار المشروع الذى يتم تمويله من الاتحاد الأوروبى وينفد فى 4 محافظات هى الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية عقد اجتماع بشكل شهرى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الدعم الفنى ، وعرض تقارير دورية عليها .

ووجهت د. منال عوض بضرورة الاهتمام خلال الفترة القادمة ضمن اطار المشروع بملف بتنمية الموارد الذاتية ومأسستها بالوزارة بشكل أساسى وتشكيل لجنة دائمة فى الوزارة لمتابعة عمليات التعاقدات الخاصة بالمشروعات.

كما وجهت وزير التنمية المحلية بعقد اجتماع مع الفريق الاستشارى للمشروع خلال الفترة الجارية لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية فى المحافظات الأربعة .

وأكدت د.منال عوض أن مشروع الدعم الفنى الذى ينفذه البرنامج الانمائى مع وزارة التنمية المحلية يتسق مع رؤية الوزارة لبناء وزارة قوية وإدارة محلية ممكنة من خلال وضع إطار للسياسات التى تحكم التنمية المحلية والتطوير المؤسسى ورفع قدرات العاملين بالوزارة والإدارة المحلية من خلال برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية فى هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.

ومن جانبه أشار غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر( UNDP ) إلى أهمية الدور المحورى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات على أرض فى المحافظات ، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم المستمر للوزارة والمحافظات فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحقيق الأهداف التى وضعتها الدولة المصرية فى تنفيذ هذه المبادرة المهمة.

