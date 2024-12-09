ورشة عمل لشرح مستجدات إجراءات التصالح وتقنين وضع اليد بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قامت محافظة الدقهلية بتنفيذ ورشة عمل لشرح مستجدات اجراءات التصالح وتقنين واضعي اليد، وفقا لأخر التعديلات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024م والتي تستمر حتي 12ديسمبر باشراف ومتابعة اللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام لمحافظة الدقهلية، بحضور ومشاركة المهندس محمد السيد سيف ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يقوم بشرح التعديلات على منظومة التصالح والاجراءات المقرر تنفيذها في هذا الشأن ويستفيد من ورشة العمل العاملين بالمركز التكنولوجي ومدير المركز وموظفي الشباك متلقى الطلبات ومشرفين النظام ومسئولي الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية ولجان البت ويبلغ عدد المستفدين من ورشة العمل علي مدار ايام انعقادها مايقرب من 500 موظف وذلك بهدف تسهيل إجراءات التصالح علي المواطنين وتخفيفا للعبئ عنهم.

حضر ورشة العمل اليوم المهندس ماهر أبو المجد مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومشرف عام لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية واعضاء اللجنة العليا للاشراف علي المراكز التكنولوجية كلا من الدكتورة ننسي فاروق فتوح، وأمل عمارة، وإبراهيم عوض.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف العمل بملف التصالح وسرعة الانتهاء منه لخدمة المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.