ورشة عمل لتعليم فن الخرز بمركز شباب سنفا فى ميت غمر ضمن مبادرة "بداية"

الدقهلية _ سارة الباز

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لبرامج تنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب "نادى الفتاة والمرأة" ورشة عمل تدريبية لتعليم فن الخرز تحت شعار"جميلة" لعضوات أندية الفتاة والمرأة، والتى تتضمن تنفيذ دورات تدريبية على المهن الحرفية واليدوية والتراثية، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة الممتدة ما بين 8 ، وحتى 10 ديسمبر الجاري، بمركز شباب سنفا التابع لإدارة شباب ميت غمر، تحت إشراف عصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، وأحمد هشام، مدير عام إدارة شباب ميت غمر، و منى ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وبحضور إخلاص عبد الرحمن جبر، منسقة نادى الفتاة، وعلا أبو بكر السعيد حطب، المدير التنفيذي بمركز شباب سنفا، والمدربة آمال محمد المليجي.

جاءت فعاليات اليوم الأول من الورشة التدريبية لتعليم فن عمل المشغولات اليدوية من الخرز، بمركز شباب سنفا بميت غمر، بمشاركة 20 فتاة وسيدة عضوات أندية الفتاة والمرأة من الفئة العمرية الممتدة ما بين 18، وحتى 35 عاما فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء إنسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات مشروع "علمنى حرفة" لعمل المشغولات اليدوية من الخرز بتدريب من آمال محمد المليجي، المدربة على كيفية عمل المشغولات اليدوية من الخرز مثل: الشنط، والمفارش، والتدريب على الغرز من الخرز، وتعريف الفتيات، والسيدات المشاركات بالورشة التدريبية خطوة بخطوة وبتنفيذ الجانب العملي والنظري، ومعرفة الأدوات المستخدمة، وأنواع الغرز، وطرق استخدامها والتنوع في مجالات التدريب على الخرز.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن وزارة الشباب والرياضة من خلال المديرية "الإدارة العامة للشباب ـ نادي الفتاة والمرأة"، قد أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية لتعليم الفتيات والسيدات على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب بهدف تشجيع الفتيات على التدريب المهني الحرفي، وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب؛ ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، كما تعمل الدورات على مساندة الفتيات والسيدات العاملات بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

يأتي تنفيذ الورشة التدريبية لتعليم فن الخرز بمركز شباب سنفا بميت غمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ونجوى صلاح، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، وأحمد هشام شعير، مدير عام إدارة شباب ميت غمر.