اليوم السابع
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هتكسب كام فى السنة من شهادة الادخار البنكية 30%؟

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:54 م
هتكسب كام فى السنة من شهادة الادخار البنكية 30%؟ البنك الأهلى المصري
كتب أحمد يعقوب

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يستمر البنك الأهلى المصرى، فى طرح شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد، حيث تعد الشهادة ذات العائد المتناقص 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر.

وشهادة الادخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.

وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.







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