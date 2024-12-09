نقابة البنوك: رفع علاوة غلاء المعيشة بالبنك الزراعى إلى 1000 جنيه شهريا

كتبت ـ آية دعبس

قالت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة سولاف درويش، إن إدارة البنك الزراعي المصري، برئاسة سامي عبد الصادق، أعلنت عن زيادة علاوة غلاء المعيشة من 750 جنيهًا إلى 1000 جنيه، بتكلفة سنوية تتجاوز 200 مليون جنيه.

وأوضحت النقابة، أن هذه الخطوة تأتى كجزء من سلسلة خطوات مرتقبة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تأكيدًا لدور البنك في دعم كوادره وتعزيز بيئة العمل.

وأعربت النقابة العامة للبنوك ونقابة البنك الزراعي، برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش، عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرة التي تعكس رؤية الإدارة المستنيرة وحرصها على تحسين ظروف العاملين.

وكانت قد عقدت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، اجتماعها الدوري مع رؤساء اللجان النقابية للبنوك التجارية، وتم عرض المشروع التكافلي للمعاش التكميلي للأعضاء ومساهمة النقابة في المشروع بما قيمتة 5 ملايين جنيه كرصيد افتتاحي، علما بأن المشروع جاري وضع الضوابط والاجراءات الأخيرة له من قبل الخبير الاكتواري للمشروع حتي يتسني طرحة في شكله النهائي للأعضاء، وقد أبدي الحضور إعجابهم الشديد بانشطة النقابة وقد قدموا الشكر للدكتورة سولاف درويش علي ما تم إنجازة من انشطة تخدم الأعضاء وأسرهم.