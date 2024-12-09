نائب محافظ سوهاج ووكيل التعليم يشهدان الورشة الفنية لطالبات مدرسة التجارة

سوهاج - عمرو خلف

شهد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فاعليات النشاط والورشة الفنية للرسم لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طالبات المدرسة الثانوية التجاريه المتقدمه باداره سوهاج التعليمية بملعب الاستاد الرياضي بسوهاج حول أهم المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمة، وذالك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسه حياه كريمه بسوهاج وشريف أبو سيحلى مسؤل وحده حياه كريمه بديوان عام محافظة سوهاج والدكتور أيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية.

ووجه خلالها وكيل الوزارة، بوضع خطه عمل لتنفيذ توجيهات الدكتور نائب محافظ سوهاج بإجراء مسابقه للرسم على مستوى مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية حول مشروعات حياه كريمه وذالك فى إطار خطه عمل واهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية واكتشاف المواهب المختلفة لدى الطلاب وتشجيعهم للمشاركه بمختلف الأنشطة المدرسية.