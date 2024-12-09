اليوم السابع
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الإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:35 م
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مياه الشرب بسوهاج: شراء 4 سيارات كسح وأخرى فاكيوم بتكلفة 28 مليون جنيه

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 06:06 م
مياه الشرب بسوهاج: شراء 4 سيارات كسح وأخرى فاكيوم بتكلفة 28 مليون جنيه سيارات كسح وسيارة فاكيوم
سوهاج - عمرو خلف

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى إطار خطة تدعيم معدات الشركة تم شراء عدد 4 سيارات كسح سعة 8 أمتار مكعب وسيارة مجهزة فاكيوم بقيمة 28 مليون جنيه، وذلك استعداداً مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وأن تلك المعدات تساهم فى استدامة اعمال التشغيل والصيانة وقيام الشركة بمهامها فى التخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، إلى أن الشركة لديها خطة محددة لاستكمال منظومة المعدات بالشركة وأنه تم الانتهاء من شراء وتشغيل 108 معدات خلال الثلاث أعوام الاخيرة تنوعت ما بين نافورى صغير وكباش ولودر وسيارات مياه وسيارات كسح وفاكيوم وحفارات وسيارات مدمجة وباك لودر ليصبح اجمالى عدد السيارات والمعدات بالشركة 360.

الجدير بالذكر أن سيارات الكسح والفاكيوم التى دخلت الخدمة تقوم بالمشاركة فى كسح مياه الصرف الصحى خلال إصلاح الأعطال وكسور خطوط الصرف الصحى وكذلك خلال اعمال تطهير شبكات الصرف الصحى.







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مياه سوهاج

الصرف الصحي

سيارات كسح




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