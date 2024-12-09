من القاهرة.. الهجرة الدولية تطلق مؤتمر الشباب حول الهجرة

كتبت هند المغربى

تطلق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين مؤتمر الشباب حول الهجرة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من القصص والموضوعات التي سيتناولها المؤتمر المنعقد لمدة يومين فيما تتحدث في المؤتمر السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكارلوس أوليفركروز رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر.