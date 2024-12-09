منتجات حرفية وإكسسوارات.. تفاصيل أكبر معارض الأعمال اليدوية لمبادرة "بداية" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، انطلاق أكبر معارض المشغولات اليدوية وأعمال الهاند ميد، وذلك من خلال فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية" التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

ويضم المعرض الذى أقيم بمركز شباب مدينة دمنهور مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية مثل صناعة المفروشات والأركيت والمشغولات اليدوية والإكسسوارات ولعب الأطفال المصنوعة من القطن والأقمشة القطيفة والمخبوزات وحياكة الملابس.

كما يضم المعرض الذى يشارك فيه 12 جمعية تابعة لمديرية التضامن تعمل فى مجال التنمية والتمكين الإقتصادي للمرأة أقسام للمفروشات والسجاد اليدوي والتابلوهات المشغولة يدوياً والكليم، إضافة إلى الإكسسوارات والأنتيكات المصنوعة من قرن الجاموس.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن هذا المعرض يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى تضافر جهود كافة الجهات والهيئات داخل المحافظة لاظهاره بهذا الشكل اللائق.

وأكدت محافظ البحيرة، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات بشكل مستمر، لافتة أنه سيتم الإعداد لتنظيم دورة للتسويق الإلكتروني للعارضين والعارضات.

وناشدت الدكتورة جاكلين عازر مواطني المحافظة بزيارة المعرض وتشجيع المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن الإجتماعي من خلال الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وغيرها لتوطين مفهوم الدعم الاقتصادي وتوفير مصدر دخل ثابت ودائم للأسر الأكثر احتياجا لتلبية احتياجاتهم.

وتهدف المبادرة الرئاسية" بداية"، إلى ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

ويتم تنفيذ مبادرة بداية في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

وتنوعت فاعليات مبادرة بداية لتشمل كافة مناحى الحياة بدءا من الفعاليات الرياضية والشبابية مرورا بالفاعليات الثقافية والفنية وانتهاء بالفاعليات الاقتصادية لدعم الفئات الأكثر إحتياجا.