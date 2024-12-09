ملوك التحطيب الصعايدة بالأقصر يفتحون قلوبهم لـ"اليوم السابع".. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "تليفزيون اليوم السابع" بعدد من لاعبي العصاية والتحطيب الصعايدة الذين تجمعوا من مختلف محافظات الصعيد في ليالي الدورة الـ14 للمهرجان القومى للتحطيب في ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وسط أجواء من البهجة والمتعة والعمل على الحفاظ على اللعبة الأهم للرجال من الإندثار في الصعيد عبر ذلك المهرجان المميز.

وفى هذا الصدد صرح المعلم رضوان منصور أبو سليمان شيخ التحطيب بمحافظة الأقصر، إنه تعتبر لعبة التحطيب أو "لعبة الرجال" لعبة مصرية قديمة نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

وأضاف المعلم رضوان منصور، لـ"اليوم السابع"، إن اللعبة فى الأساس مخصصة للدفاع عن النفس وكان قديماً لا يسير الصعيدي فى الطرقات أو الشوارع نهاراً وليلاً إلا بالعصا بين يديه لحماية نفسه من اللصوص وقطاع الطرق والحيوان المفترسة فى المزارع خلال مواسم الزراعة المختلفة، وحولها كبار المشايخ للعبة متميزة تراثية سجلت فى اليونيسكو وأصبح لها مهرجان سنوى منذ 14 سنة مضت.

وكشف المعلم عبد الرحيم حسن من مركز دندرة بمحافظة قنا، إن المهرجان يعود لـ14 سنة ويشارك فيها منذ عهد الراحل عبد الرحمن الشافعى، حيث إنه فرصة سعيدة وجميلة للتجمع والتلاقي بين اللاعبين من مختلف محافظات الصعيد، ويعقدون مباريات حماسية مميزة بلعبة العصا، موضحاً إنها لعبة الرجولية والنزاهة والأدب والاحترام، فلذلك يعشقها الجميع من الكبار والصغار الصعايدة.

وقال يحيي محمد سعد العربي من حجازة قبلي بمركز قوص في محافظة قنا، إنها منذ 14 سنة مضت ساهم في تأسيس مهرجان الأقصر القومى للتحطيب، لإيمانهم بأن العصاية فن وأخلاق وأدب، فهى في الأساس أن الكبير يحترم الصغير والصغير يحترم الكبير، فهى أساس الرجولة والدفاع عن النفس، حيث أن من يملك عصا ويمتلك فنونها لا يستطيع أحد أن يهزمه أو يتعدى عليه بالعصا.

ومن الجدير بالذكر إنه كانت فكرة التحطيب في البداية مخصصة للدفاع عن النفس، حيث كان قديماً لا يسير الصعيدي فى الطرقات أو الشوارع نهاراً وليلاً إلا بالعصا بين يديه لحماية نفسه من اللصوص وقطاع الطرق والحيوان المفترسة فى المزارع خلال مواسم الزراعة المختلفة، ومع تطور الزمن قام بتحويلها كبار شيوخ اللعبة إلى مبارزات وتبارى مبهج في المناسبات المختلفة وأصبحت لعبة متميزة تراثية حتى سجلت فى اليونيسكو وأصبح لها مهرجان سنوى منذ 14 سنة مضت في قلب مدينة الأقصر يقام بصورة دورية.



المعلم رضوان شيخ التحطيب بالأقصر



أيقونة لعبة التحطيب أكبر لاعب من سوهاج



جانب من مبارزات التحطيب فى المهرجان القومى بالأقصر



شيوخ التحطيب من مركز دندرة بمحافظة قنا