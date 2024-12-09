مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور يعقد فعاليات دورة "التأهيل لاجتياز اختبارات شهادة CMA "

"التأهيل لاجتياز اختبارات شهادة CMA المحاسب الإداري المعتمد" دورة تدريبية بجامعة دمنهور للمرة الأولى

عقدت جامعة دمنهور "لأول مرة" فعاليات الدورة التدريبية "التأهيل لاجتياز اختبارات شهادة CMA "المحاسب الإداري المعتمد"، باستضافة بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالجامعة، حاضر بالدورة الدكتور محمد مجدي ـ مدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة دمنهور.



في مستهل الدورة رحب الدكتور أحمد حلمي، مدير مركز خدمة وتنمية المجتمع، بالمحاضرين، مثمنا تعاونهما المثمر مع المركز، و حرصهما على تقديم أفضل خدمة للمتدربين، مؤكداً أهمية تنظيم المركز لتلك الدورة التي تعقد للمرة الأولى بجامعة دمنهور، لافتاً إلى أن برنامج المحاسب الإداري المعتمد تم اصداره و اعتماده من قبل جمعية المحاسبين الاداريين الـ IMA لمواكبة احتياجات سوق الأعمال المتطور حاضراً ومستقبلا، و تعتبر هذه الشهادة من أكثر الشهادات المرموقة في سوق العمل المحاسبي، حيث تتيح للمتدرب كافة المهارات المطلوبة في مجال المحاسبة المالية والإدارية.

ثمن "حلمي" حرص إدارة جامعة دمنهور على بناء وتطوير قدرات أبنائها، من خلال تنظيم مثل هذه الدورات، و امدادهم بمواد تعليمية في هذا المجال، موضحاً أن المركز يقدم حزمة من الدورات التدريبية المختلفة ليتيح الفرصة لمنتسبي الجامعة والمجتمع لتطوير مهاراتهم وبالتالي تطوير حياتهم العملية، من خلال دورات متنوعة ومتعددة تلائم كل الأشخاص وكافة الأهداف، موجها جزيل الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، والأستاذ الدكتورة منى مبروك، لدعمهما اللامحدود للمركز والدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلاله، وحرصهما الشديد على تقديم أفضل خدمة لمنتسبي الجامعة والمستفيدين من الدورات التدريبية.





تتضمن الدورة عدة محاور يقوم بتوضيحها المحاضرون منها: الإبلاغ المالي، والأداء و الرقابة و اتخاذ القرارات المالية، التخطيط، إدارة التكاليف، إدارة الأداء، الرقابة الداخلية، التكنولوجيا، استراتيجيات الإدارة المالية، تحليل القوائم المالية، تمويل الشركات، تحليل القرارات، إدارة المخاطر، القرارات الاستثمارية، أخلاقيات المهنة.

شهدت الدورة حضور ٢٥ متدربًا، وأبدى جميع الحضور اعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها، موجهين الشكر للمحاضرين على جهدهم المبذول أثناء الدورة.

جدير بالذكر أن دورة "التأهيل لاجتياز اختبارات شهادة CMA "المحاسب الإداري المعتمد"، ستضمن كم كبير من الأسئلة بشكل دوري على مدار ٦ شهور، والتدريب على كيفية إدارة وقت الامتحان، والأسئلة المقالية essay، و تلك الدورة التدريبية مجتازيها من شغل مناصب هامة في عالم المحاسبة، و الحصول على دخل و عائد ربحي مرتفع، فضلاً عن أنها تزيد من المعلومات والخبرات لدى المحاسب ممّا يعزز ثقته بنفسه.