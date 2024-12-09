محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية المتميزة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الأقسام بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، عددًا من الأقسام شملت العناية المركزة، وحدة عناية القلب، وقسطرة القلب، ومركز المخ والأعصاب، وعمليات جراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى العيادات الخارجية والاستقبال، وعيادة الأطفال، ووحدة الأشعة والموجات الصوتية، وعيادة تنظيم الأسرة، وعيادات الجراحة والسمعيات، ووحدة الغسيل الكلوي، والصيدلية المجانية، وأقسام الأنف والأذن والأسنان والأمراض الجلدية، كما زار وحدة أمراض القلب والأشعة العادية، والمعامل، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، والروماتويد، الباطنة العامة، طب الأطفال، وأقسام الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الدم.

قال محافظ كفر الشيخ، أن مستشفى كفر الشيخ العام تحتوي على تجهيزات متكاملة تشمل 22 سريرًا للاستقبال، و28 سريرًا للتجهيزات، و22 حضاناً للأطفال، بالإضافة إلى 9 أسرة للحروق والتجميل و4 أسرة لعناية الحروق، كما تضم 20 سريرًا للباطنة العامة، و33 سريرًا لعناية القلب، و15 سريرًا للأطفال، و8 أسرة لعناية الجراحة، و6 أسرة لعناية المخ والأعصاب، و4 أسرة لعناية الحروق، و30 سريرًا للعناية المتوسطة، وتحتوي أيضًا على 3 صيدليات رئيسية، و4 مخازن أدوية، و96 أسطوانة أكسجين، وتنك أكسجين بسعة 11200 م3.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل بنك الدم التخزيني بالمستشفى إلى بنك دم تجميعي، بالإضافة إلى تفعيل جلسات فصل البلازما بوحدة الكلى مرة أخرى، كما تم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة، وإصلاح ثلاثة مناظير، وتطوير 11 غرفة عمليات، وقد تمت إعادة هيكلة وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ مع زيادة عدد الأسرة في الطوارئ من 22 إلى 28، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة من 113 إلى 117سرير

كما تم إصلاح ثلاثة أجهزة (C ARm) في العمليات الجراحية، وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي، وتوفير ثلاثة أجهزة دياثيرمي للعمليات، بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة تخدير، وتم إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الثاني في قسم الأشعة أيضًا، وقد تم توفير بعض الأجهزة الهامة من الوزارة، مثل جهازين إيكو من نوع (GE)، وجهازين سونار من نوع (GE)، وجهاز نقالي ديجيتال، كما تم الانتهاء من قوائم الانتظار في عدد كبير من التخصصات، مثل قسطرة القلب وجراحة العظام وجراحة الأورام وجراحة المخ والأعصاب، مما أدى إلى تقليل عدد قوائم الانتظار في معظم الأقسام.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن أهالينا وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا في محافظة كفر الشيخ.

وفي نهاية زيارته لمستشفى كفر الشيخ العام، استمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.



محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام



جانب من تفقد المحافظ لمستشفى كفر الشيخ العام