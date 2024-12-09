محافظ كفر الشيخ: برنامج "فاليو" يعزز دور الشباب فى بناء الجمهورية الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك الفعاليات، تنظيم برنامج "فاليو" لتدريب 100 شاب وفتاة لتطوير وتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، وقد انطلق برنامج "فاليو" لأول مرة في عام 2023، حيث تم تدريب 5000 شاب، ويستمر هذا العام ليشمل المزيد من التدريبات النوعية التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب بالمحافظات المصرية.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن ديوان عام المحافظة شهد فعاليات برنامج "فاليو" التدريبي لتطوير وتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن البرنامج يواصل تحقيق أهدافه في تأهيل 100شاب وشابة، من خلال محاور رئيسية تشمل المهارات الشخصية، القيادية، ريادة الأعمال، جاهزية سوق العمل، والتوعية بمشروعات الدولة القومية، وأشار المحافظ إلى أن هذه البرامج يعزز دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استثمار الدولة في تنمية الشباب، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تلعب دورًا حيويًا في رفع كفاءات الشباب، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

كما أضاف نائب المحافظ، الدكتور عمرو البشبيشي، أن برنامج "فاليو" يقدم جلسات تدريبية متخصصة تشمل التواصل الفعال، القيادة الفعالة، وإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وقالت هند جلال، مدير إدارة الفاعليات والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة، شهدت محافظة كفر الشيخ تنظيم برنامج "فاليو" لتدريب 100 شاب وفتاة لتطوير وتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، ويستهدف البرنامج 100 طالب من شباب الجامعات في كل محافظة مستهدف الوصول لـ2000 شاب حتى نهاية عام 2024، وسيتم اختيار أفضل المتدربين لينضموا لڤاليو" المتقدم بمقر الأكاديمية بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أن البرنامج يهدف لبناء قدرات شبابية لخوض المرحلة القادمة في إطار رؤية المؤسسة في بناء الإنسان، ويتم تدريبهم على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، والتوعية بدور مؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية، وتبادل الأفكار، والتعرف على فعاليات حياة كريمة بالقرى.

وقال إسلام جبر، المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، تعدد إن برنامج ڤاليو يهدف إلى تطوير قدراتهم في مجالات مختلفة، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال خمسة محاور رئيسية، الأول محور المهارات الشخصية: يهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية التي تُساهم في بناء الثقة بالنفس والتواصل الفعال، والثاني محور المهارات القيادية والإدارية: يُركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية لضمان قدرة الشباب على قيادة الفرق وإدارة المشاريع بنجا، والثالث محور مهارات الجاهزية لسوق العمل، يشمل تدريبات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل بما يتطلبه من مهارات عملية وتقنية، والمحور الرابع محور ريادة الأعمال وفرص العمل الحر: يدعم الشباب الذين لديهم طموح في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة للبدء في العمل الحر، والمحور الخامس، محور التوعية: التعريف بجهود الدولة بالمشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديدة، يهدف إلى نشر الوعي بين الشباب حول الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.

وعبر المتدربون عن سعادتهم بالبرنامج، لتعدد محاوره، إضافة للاستفادة منه، ليكون المتدربين كيانات شبابية متقدمة تخطط لمستقبلهم موجهين الشكر لحياة كريمة والهيئة الوطنية للتدريب.

وقالت دنيا الخياط، طالبة الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، أنها شاركت في البرنامج، فقد استفادت منه عن كيفية تحديد الأهداف والتخطيط لها، والوصول لها، إضافة لكيفية التواصل مع الأخرين، مؤكدة أنهم سيكونون سفراء لهذا البرنامج ليستفيد بما يحتويه عن كيفية التواصل مع الآخرين.



ختام فعاليات برنامج ڤاليو التدريبي لتطوير وتنمية مهارات الشباب