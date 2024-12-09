محافظ المنوفية: إنشاءات موقف تلا العمومى الجديد باستثمارات 51 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، للوقوف علي نسب الأداء والتيسيرات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية والملفات الهامة لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء منها، رافقه خلالها المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واستفسر المحافظ عن آلية العمل بالمركز التكنولوجي وحجم نسب إنجاز ملف التصالح ، ووجه بضرورة تقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أولا بأول، لافتاً إلى ضرورة إعداد كشوف بالحالات الغير مستوفاه وإعلانها علي صفحات البوابات الالكترونية وحث المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات شارعي الشهيد جودة وهندسة الري ، تنفيذ مديرية الطرق ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي لمركز ومدينة تلا، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع فرمة وتركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة ورفع المناسيب تمهيدا لأعمال فرد السن وذلك ضمن اعمال الرصف المتكاملة.

وأوضح مدير مديرية الطرق أن جملة إستثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الرصف لمركز ومدينة تلا بلغ 43 مليون جنيه، حيث جاري العمل علي قدم وساق في توريد وتركيب بلاط الانترلوك لرصف متفرعات شارع هندسة الري مع شارع عطية بكر، شارع تادرس ورسلام، ومتفرعات شارع أحمد عرابي والبراهمة وعمارة ، وكذا متفرعات مساكن الزهور ومساكن سوق الحديد القديم ، ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المعايير الفنية.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع أعمال إنشاء موقف سيارات تلا العمومي باستثمارات ما يقرب من 8 مليون جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وأوضحت المهندسة وفاء صبحي أن المشروع مقام على مساحة 800 م2 لاستيعاب 40 سيارة وسيضم 3 محلات تجارية وغرفة إدارية وعمل صيانة شاملة لدورة المياه، فضلاً عن إنشاء سور بين الموقف وخط سكة الحديد لتوفير العوامل الآمنة للمواطنين ، ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء للانتهاء من الموقف وفق البرنامج الزمني المقرر لدخوله الخدمة أمام المواطنين.

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.