محافظ القليوبية يحيل رؤساء 3 وحدات محلية فى الخانكة إلى النيابة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، حيث جاءت الحملة بحضور الدكتور حسام رشاد مساعد وزير الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، واللواء فؤاد الطيب، حكمدار مديرية أمن القليوبية، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندسة وسام الشامي مدير المتغيرات المكانية بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مكافحة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضحت محافظة القليوبية, في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبان خرسانية على مساحة 1400 متر مربع، وأكد المحافظ على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الثروة القومية.

وفي خطوة حاسمة، قرر محافظ القليوبية، إحالة رؤساء الوحدات المحلية بالقلج والجبل الأصفر وسرياقوس، للنيابة وقرر إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لتقاعسهم في إزالة التعديات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هذه التعديات.

وأعلن المحافظ، عن تشكيل لجنة من ممثلي الوحدات المحلية والإدارة الهندسية والزراعة، وذلك لفحص أوراق المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء في المنطقة، مؤكداً على ضرورة إزالة جميع المباني المخالفة التي لا تستوفي شروط التصالح.

وشدد محافظ القليوبية، على أن الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي عليها، مشيرا إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.



إزالة مخالفات البناء